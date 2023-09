Gebroken stang oorzaak kraanongeluk Maliebaan Utrecht

Door de breuk in de betreffende tui-stang kwam er veel meer kracht op de overblijvende tui-stang en heeft die het, volgens Spierings, ook begeven. "Toen is de giek naar beneden gekomen", vertelt hij. "Er hing een behoorlijke last in die kraan, die hij overigens gewoon mocht tillen." Die last was de betonplaat die vervolgens naar beneden stortte.