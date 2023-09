Nationaal stilstaan bij corona: ‘Voor iedereen een heftige periode’

Dat het beter gaat met de leerlingen heeft onder meer te maken met de verandering van de indeling van de klassen. "Waar we voor de coronacrisis klassen hadden van bijna dertig leerlingen, hebben we dat nu terug geschaald naar 24. Ook is het mentoraat uitgebreid voor meer persoonlijke begeleiding, volgens de directeur was dit nodig om de leerlingen er weer bovenop te krijgen nadat ze terugkwamen uit het online-onderwijs. "Voor de docenten houden we de digitale vergaderingen, maar voor de kinderen is het belangrijk dat alles op school gebeurt."