Is dit het moment om over te stappen van energiemaatschappij?

Verder kunnen mensen naast prijs ook een afweging maken voor bijvoorbeeld duurzaamheid. "En het is ook altijd goed om even te kijken of het een betrouwbare partij is, bijvoorbeeld door de reviews te bekijken. Wel is het zo dat er over energiemaatschappijen in het algemeen veel klachten zijn. Vaak gaan die over klantenservice, afrekeningen die te laat worden gedaan en agressieve werving. Maar als je nog nooit van een maatschappij gehoord hebt, is het wel verstandig om even op internet te kijken of het wel een legitiem bedrijf is."