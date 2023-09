Scholen worstelen met online roddelen en pesten: ‘Kinderen moeten inzien dat het geen spelletje is’

Het blijft Kalverda keer op keer verbazen dat het er op school niet veel meer over gaat. "Het grootste probleem is dat het nog geen vast onderdeel van het schoolcurriculum is." Kalverda maakt zich zorgen over nieuwe generaties. Voor scholen zijn er richtlijnen, maar het is vooralsnog aan hen zelf om te bepalen wat ze op het gebied van digitale geletterdheid doen. En dat gebeurt wat hem betreft nog veel te weinig. "Ontwikkelingen van technologie gaan zo snel. We merken dat leerlingen het als een verademing zien als we het over deze thema's hebben."