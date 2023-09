Gemeente Vijfheerenlanden kiest voor minder verkooppunten van tabak

In het gemeentelijk gezondheidsbeleid streeft Vijfheerenlanden naar "rookvrij opgroeien" en een rookvrije generatie in 2035. "Daarom juichen we het landelijke verbod op verkoop in supermarkten toe", zegt de verantwoordelijk wethouder Kees Bel. "Tegelijkertijd zien we dat de huidige wet- en regelgeving ons nu niet de bevoegdheid geeft om op te treden tegen de vestiging van nieuwe tabaksspeciaalzaken. Met het voorbereidingsbesluit zorgen we ervoor dat dat wél kan."