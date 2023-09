Politieke meerderheid voor twee extra permanente azc’s in Utrecht

Eerder werd al bekend dat Streefland nieuwe azc's in de stad wil. Bij voorkeur wil ze er twee waar een paar honderd asielzoekers gehuisvest kunnen worden. In de raad bestaat een voorkeur voor twee permanente vestigingen. Dat is duurzamer en goedkoper dan tijdelijke azc's. De VVD denkt alleen dat er meer draagvlak is, als er een tijdelijk azc komt, in plaats van een permanent. De locatie is nog niet bekend, maar commissielid Beau Nederhand van Volt, vindt dat de wethouder in haar zoektocht ook nadrukkelijk naar Vleuten moet kijken.