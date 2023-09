Seksdate loopt uit op mishandeling, afpersing en steekpartij

De rechtbank weegt mee dat de dader al eerder is veroordeeld voor een agressiedelict, hij zat nog in zijn proeftijd. Het was alleen al even geleden dat hij in de fout ging, uit de documentatie blijkt dat "langer dan vijf jaar geleden." Volgens de reclassering is het nu "onverwacht en niet goed te verklaren" dat hij opnieuw de fout in ging. Het risico dat dat weer gebeurt schat de dienst in als 'gemiddeld'. De psycholoog heeft een antisociale persoonlijkheidsstoornis en een stoornis in het gebruik van cannabis bij hem vastgesteld.