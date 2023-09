Zo gaan de koks van de toekomst voedselverspilling tegen: 'Onze generatie moét wel'

2 miljard kilo verspilling per jaar

In Nederland gooien we jaarlijks gemiddeld 2 miljard kilo voedsel weg. Dat komt neer op zo'n 34 kilo per persoon. Het gaat vooral om producten als brood, zuivel, groente, fruit en aardappelen. Daarnaast verspillen we ook nog gemiddeld 45,5 liter drinken per persoon. Die gooien we dan vaak in de gootsteen of het toilet.