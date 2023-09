Referendum over 'onaf beleid' zorgt voor discussie in Amersfoortse raad

Drie uur lang hebben raadsleden gedebatteerd over de woordkeuze in de inleiding. Want waar verwijst het woordje ‘dit’ naar in de zin: ‘dit wil de gemeente per wijk bespreken’. Het woord ‘straks’ in de zin dat er ‘straks in de hele stad geparkeerd kan worden als je betaalt’ riep ook de nodige vragen op. Woorden die wel duidelijk moeten zijn, als inwoners straks hun mening willen geven.