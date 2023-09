Pandajong Fan Xing veilig aangekomen in China: 'Alleen wat last van turbulentie'

Reuzenpanda Fan Xing werd in 2020 geboren en in eerste instantie werd gedacht dat ze een mannetje was. Pas een jaar later bleek bij een medische test dat het toch om een vrouwtje ging. Ouwehands Dierenpark hoopt dat er nog meer babypanda's volgen, maar daarvoor is toestemming nodig van de Chinese overheid. In het opvangcentrum in China moet plek zijn voor een nieuwe jonge panda.