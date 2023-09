Nieuwegein wil hotel voor arbeidsmigranten op bedrijventerrein

Wethouder Ellie Eggengoor is blij met de verkoop van het kavel aan KaFra Housing. Want de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten zorgt nu nog voor problemen. "Er is dan ook een grote vraag naar goede verblijfmogelijkheden voor deze groep en we zien ook de ongewenste ontwikkeling dat woonhuizen hiervoor worden opgekocht", zegt de wethouder.