Utrecht met de handen in het haar rond stilstand bouw Galaxy Tower

Utrecht - Een bemiddelingspoging van de gemeente Utrecht om het geschil rond de Galaxy Tower op te lossen heeft geen effect gehad. Dat valt op te maken uit antwoorden die wethouder Eelco Eerenberg gister gaf tijdens het wekelijkse vragenuur in de gemeenteraad. De Galaxy Tower is een woontoren in aanbouw aan het Jaarbeursplein in Utrecht. In het pand moet ook een hotel komen. Door een conflict tussen de aannemer en de projectontwikkelaar ligt de bouw al maanden stil.