Bijna alle gemeenten willen flexwoningen plaatsen, maar in de meeste staat er geen één: 'Vraagt om tijd'

Provincie Utrecht - Flexwoningen zouden flink moeten bijdragen aan het oplossen van de woningnood in Nederland, maar in verreweg de meeste gemeenten is er nog niets van de grond gekomen. In 7 van de 26 gemeenten in de provincie Utrecht staan er op dit moment tijdelijke woningen. Veel gemeenten maken wel plannen of onderzoeken de mogelijkheden, maar ze lopen hierbij tegen allerlei moeilijkheden aan.