Universiteit Utrecht wilde bewust niet in wereldranglijst universiteiten

Voor de ranglijst keek Times Higher Education naar gegevens van 1904 universiteiten in 108 landen en gebieden. Zij werden onder meer beoordeeld op de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek, de banden met het bedrijfsleven en de internationale samenwerkingen. De Britse universiteit van Oxford is voor het achtste jaar op rij de best aangeschreven universiteit in de wereld.