Gloednieuw plantenlab op UU moet voor 'supersterke gewassen' zorgen

De resultaten van het onderzoek dat straks in het lab gedaan wordt, moeten direct worden vertaald naar gewassen die we allemaal eten. Bijvoorbeeld de tomaat of de aardappel. "We gaan kijken hoe die planten gedijen en zich aanpassen aan de omstandigheden in het lab." Als het goed is, komen daar dan gewassen uit die ons nóg beter kunnen voeden. Ook als we straks met 10 miljard mensen op de wereld zijn.