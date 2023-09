Blauwtongvirus grijpt hard om zich heen, al meer dan 130 bedrijven in Utrecht besmet

In veertien van de 26 gemeenten die de provincie Utrecht telt zijn bedrijven besmet. De problemen lijken met name groot in De Ronde Venen (41 besmettingen) en Stichtse Vecht (39 besmettingen). Maar ook in Woerden (13), Amersfoort (9) en Eemnes (8) gaat het hard. Landelijk is het virus op 405 locaties geconstateerd. De cijfers lopen snel op: vier dagen geleden telde ons land nog 89 locaties. In de cijfers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat het alleen over de verschillende locaties, het is onbekend om hoeveel dieren het gaat.