Sweet Dreams grote winnaar bij Gouden Kalveren-gala in Utrecht

Sweet Dreams was met acht nominaties al de grootste kanshebber voor de prestigieuze film- en serieprijzen. Naast de prijs voor Beste Film won Sweet Dreams ook in de categorieën Beste Camera, Beste Costume Design en Beste Regie. Ook acteurs Renée Soutendijk (Beste Hoofdrol Speelfilm) en Florian Myjer (Beste Bijrol Speelfilm) vielen in de prijzen. De film was ook genomineerd in de categorieën Beste Montage en Beste Scenario, maar die prijzen gingen naar de films Kiddo en El Houb.