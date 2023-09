Dode man in woning centrum Utrecht gevonden, politie houdt rekening met misdrijf

De politie kreeg afgelopen donderdag aan het eind van de middag de melding dat er al dagenlang geen contact met de man was geweest. In zijn woning troffen agenten het stoffelijk overschot van de man aan. Op dit moment is het nog onduidelijk wat er gebeurd is in de woning of wat de mogelijke toedracht is geweest. Ook is het nog onbekend hoe lang het slachtoffer in de woning heeft gelegen of wanneer hij om het leven is gekomen.