In beeld: Utrecht loopt uit voor de Singelloop

Hoe gezellig het ook was, het was natuurlijk ook een wedstrijd en dus waren er ook winnaars. Op de 5 kilometer was Arnar Mr. Petursson, die de afstand in 15 minuten en 8 seconden wist te voltooien. Op de wedstrijdafstand van 10 kilometer werd Edwin Sjerps eerste. Vorig jaar won hij diezelfde afstand ook al. Hij eindigde in een tijd van 30 minuten en 24 seconden, 12 seconden voor Kalid Amin. Derde werd Abdirahman Mohamed.