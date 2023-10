FC Utrecht vrouwen winnen thuis van SC Heerenveen

SC Heerenveen wist ondanks de kansen die ze creëerden door de lange bal te geven niet tegen FC Utrecht te scoren. Ondanks veel kansen was Helbling kritisch op het aanvallend spel van haar ploeg. "Ik denk dat we uiteindelijk niet goed in die laatste fase zijn, want als je ziet hoe vaak we doorkomen over de zijkanten en je ziet hoe goed we de situatie uitvoetballen. Dan zijn de eindpassjes net niet goed genoeg en staan we vaak buitenspel."