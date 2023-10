1000 Dichters marathon brengt bekend en onbekend dichttalent voor het voetlicht

Utrecht - "Zullen we confetti van onszelf maken en gaan dwarrelen, feestelijk en ongericht?" De Nacht van de Poëzie in TivoliVredenburg in Utrecht wordt 40 jaar en dat wordt gevierd met deze tekst van dichter Eva Gerlach. Dit jaar spreidt de Nacht van de Poëzie zijn vleugels en gaat op tournee met de zogeheten '1000 Dichters marathons'. Mensen uit het hele land en daarbuiten konden zich aanmelden om een gedicht voor te dragen in bibliotheken en boekwinkels. "Er zijn zoveel mensen in Nederland bezig met gedichten schrijven, we vinden het heel mooi dat we ze nu een podium kunnen geven."