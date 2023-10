Aantal dodelijke valpartijen stijgt opnieuw, experts hameren op preventie

Provincie Utrecht - Het aantal mensen dat vorig jaar overleed na een val is opnieuw gestegen. 415 fatale valpartijen waren er in Utrecht, 30.3 per 100.000 inwoners. Dat zijn er ruim twee keer zoveel als in 2012. Het is onduidelijk waar die stijging precies aan te wijten is, maar de oplossing is volgens experts simpel: "Voorkom dat je valt."