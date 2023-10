Zoëy over bessen: 'Van groot belang voor vogels, juist nu de winter eraan komt'

De bes van de Gelderse roos is zo rood en glazig als een Kir Royal en de bes van de vlier diepzwart. Maar de mooiste bes is toch wel de kardinaalsmuts, vindt Schröder. "Alleen die kleuren al, roze en oranje, dat is toch prachtig? Niet voor ons om op te eten overigens, want hij is supergiftig." Toch kan bijvoorbeeld het roodborstje de kardinaalsmuts zonder problemen eten. "Dat is toch fascinerend, dat er vogels zijn die iets kunnen eten wat voor ons zo giftig is", vindt Zoëy.