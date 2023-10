Vijf bomen dood in Amersfoort na vergiftiging: 'Triest dit, hoe haal je het in je hoofd?'

Ondertussen wordt er in de wijk volop gespeculeerd over wie dit gedaan heeft en waarom. "Het is in ieder iemand die er last van heeft", denkt een mevrouw op de fiets. "De auto's die in de buurt van de eiken staan, zitten voortdurend onder de bladeren waardoor ze smerig worden", weet een andere buurtbewoner. "Wat ik gehoord heb is dat de bomen in de weg zouden staan voor de zonnepanelen. Dat die te weinig energie zouden vangen vanwege de schaduw van de bomen." Maar het zo ook nog iemand met simpelweg een hekel aan bomen kunnen zijn.