Treindreigers Vaartsche Rijn met een boete op zak weer op vrije voeten

Wie de verdachten zijn en wat ze precies hebben gedaan of gezegd is ook vandaag nog niet duidelijk. De politie wil daar geen verdere mededelingen over doen. Wel zegt de woordvoerder dat hun woorden "dermate dreigend" waren, dat daarom besloten is tot dit behoorlijk grootschalige optreden, "zeker met de gebeurtenissen in Rotterdam vers in het geheugen". Daar kwamen deze week drie mensen om het leven bij schietincidenten aan het Heiman Dullaertplein en in het Erasmus MC.