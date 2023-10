Husky's die alpaca's aanvielen terug naar baasjes, eigenaren alpacaboerderij verbijsterd

De twee losgebroken honden richtten in korte tijd een slagveld aan in de weide in Eemnes. Een kwartier lang renden de dieren bijtend tussen de kudde, wat resulteerde in soms ernstige wonden. Hierop werden de dieren in beslag genomen en startte de politie een onderzoek naar het incident. Eigenaar Marco Groot besloot aangifte te doen. "Niet alleen omdat dit nooit meer moet gebeuren, maar ook omdat er voor mij kosten aan verbonden zijn”, zei hij eerder tegen RTV Utrecht.