Bekritiseerde Utrechtse parkeerapp volgens gemeente vooral kwestie van wennen

Voor ouderen levert de digitale parkeerregeling problemen op: sommigen krijgen meerdere keren per dag bezoek van de thuishulp of mantelzorger. Volgens ouderenbonden heeft ongeveer de helft van de 75-plussers geen smartphone. Ook het bezit van computer, tablet en laptop is beperkt. Veel ouderen hebben daarnaast beperkte digitale vaardigheden of raken deze op latere leeftijd kwijt. Vaak zijn ze op dit vlak afhankelijk van hulp van hun kinderen of sociale netwerk.