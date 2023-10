OM vraagt hof alsnog straffen te geven in fraudezaak sushiketen Sumo

Utrecht - Het Openbaar Ministerie heeft het hof in Den Haag gevraagd celstraffen tot zestien maanden en eenmaal een taakstraf op te leggen in een zaak die draait om miljoenenfraude bij de bekende sushiketen Sumo, die onder andere een vestiging in de Utrechtse Potterstraat had. Eerder kregen de verdachte horecaondernemers geen straf omdat er een documentaire was gemaakt tijdens het onderzoek, waar zowel de rechtbank als de verdediging niets van wist. Het OM wil dit in het hoger beroep anders zien.