Najaarsronde coronaprik van start in Utrecht: 30.000 prikken in komende twee weken

Waar in andere regio's nog opstartproblemen waren door een korte storing verliep de eerste dag in Utrecht soepel, laat een woordvoerder van de GGD weten. "De verwachting is dat 99 procent van de mensen is geweest. We willen in de eerste drie weken alle afspraken afgerond hebben, in de komende twee weken hebben we 30.000 afspraken in de agenda staan."