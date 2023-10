Nieuwegeins lichtkunstfestival Vonk brengt een ode aan Moeder Aarde

Wij de Aarde bleek ook bij de zoektocht naar een locatie onverwacht goed gekozen. Want de forten die oorspronkelijk in beeld waren, bleken al eerder door dieren bezet. Bea Nederhoff: "We zouden het eerst weer bij fort Het Hemeltje in Houten organiseren, net als twee jaar geleden. Maar daar zijn in de tussentijd dassen komen wonen en die zijn beschermd in Nederland. Vervolgens klopten wij aan bij fort Honswijk in Schalkwijk. Maar daar heb je heel veel vleermuizen, die zouden we dan teveel verstoren. Nu we erop terugkijken is het eigenlijk wel grappig dat de natuur ervoor heeft gezorgd dat we op fort de Batterijen zijn beland."