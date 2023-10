Onderzoek naar dodelijke aanrijding Nieuwegein: 'Geen plek waar veel ongelukken gebeuren'

Op dit moment is ook nog niet bekend wat de oorzaak van het ongeluk is geweest. "Nader onderzoek moet duidelijk maken of de verkeerssituatie een rol heeft gespeeld en of er mogelijk aanvullende verkeersmaatregelen gewenst zijn", laat Nieuwegein weten. Er liep al een onderzoek naar mogelijkheden om op korte termijn tijdelijke maatregelen te treffen die de leefbaarheid en doorstroming van het gebied bij City Plaza verbeteren.