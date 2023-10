Voor de derde keer in een week iemand neergestoken bij Balijelaan in Utrecht

Dit keer vond het steekincident plaats bij de Balijebrug, die overgaat in de Balijelaan, waar de eerdere twee incidenten waren. Afgelopen woensdagavond was daar een 23-jarige vrouw het slachtoffer, in de nacht van vrijdag op zaterdag werd ook een 23-jarige vrouw met een scherp voorwerp gestoken. De politie liet toen weten dat het gaat om twee losstaande zaken, maar onderzoekt wel of er een verband is.