Wanhopige blauwtongboeren overwegen schadeclaims: 'Provincie Utrecht moet natuurbeleid aanpassen'

Preventie bestaat op dit moment vooral uit opstallen van dieren, maar ook dat is niet waterdicht. "Kortom, we hebben weinig voorhanden om het te voorkomen." De verwachting is dat het virus waarschijnlijk voor de winter over het hele land verspreid zal zijn. Of dan alle dieren ook besmet zijn geweest is de vraag. Maar dan gaat het waarschijnlijk volgend voorjaar of zomer verder. De kans dat het virus overwintert is vrij groot."