Schrik is groot bij vrouwen na derde steekincident Balijelaan Utrecht: ‘Zeg ik mijn feestje af?’

In de wijk zit de schrik er inmiddels goed in. Een 20-jarige studente, die liever niet met haar naam genoemd wil worden, denkt zeker dat er een verband is tussen de zaken. Ze is extra voorzichtig nu. In de groepsapp met vriendinnen gaat het over de borrel van vanavond: gaan ze nog en zo ja, hoe dan? "We zijn aan het kijken of we samen kunnen fietsen. Maar misschien ga ik helemaal niet."