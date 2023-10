Angst na steekpartijen in Utrecht: 'Het gaat erom dat je weet wat je moet doen, niet of je man of vrouw bent'

Krav Maga is een zelfverdedigingssysteem uit Israël. Het wordt wereldwijd gebruikt door vele militairen en politieagenten. Doordat technieken gebaseerd zijn op natuurlijke reacties kun je ze relatief snel aanleren en onder stress toe te passen. Krav Maga Outside Defense in Utrecht is gespecialiseerd in trainingen tegen gewapend geweld op straat, bijvoorbeeld met messen, pistolen of stokken.