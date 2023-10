Utrechts Landschap gaat stilstaande molens weer laten draaien

De Utrechtse gedeputeerde Rob van Muilekom (cultuur en erfgoed) is erg blij dat het herstel van de molens is begonnen. "De molens in onze provincie zijn iconen in ons agrarisch cultuurlandschap. En molens moeten kunnen draaien! Het is belangrijk dat de molens onderhouden worden en toegankelijk zijn voor bezoekers, zodat zij de mooie verhalen die bij dit erfgoed kunnen horen en beleven. Daar heeft de provincie graag extra geld voor over."