Utrechtse partijen: maak hoogte boetes afhankelijk van inkomen

Tegelijkertijd signaleren zij ook dat mensen in de problemen komen na het ontvangen van een boete. "Het aantal mensen dat hun boete niet kan betalen stijgt, daar komen vaak aanmaningskosten bovenop en zo komen ze nog verder in de schulden." Volgens de vragenindieners is het in Nederland al mogelijk om de hoogte van boetes afhankelijk te maken van het inkomen maar gebeurt dat heel weinig.