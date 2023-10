Kolfruimtes op de werkvloer laten veel te wensen over: 'Vrouwen moeten voor zichzelf opkomen'

Boogaard werkt bij het Centrum voor Borstvoeding Boogaard & Van Der Linden. Ze helpt vrouwen met het geven van borstvoeding in de omgeving van Utrecht, Houten en Culemborg en werkte tot voor kort ook in het Wilhemina Kinderziekenhuis. "In grote instellingen zoals bijvoorbeeld een ziekenhuis kan het lastig zijn als er maar één kolfkamer is, ver weg is van de afdeling waar je werkt."