Statiegeld op je online bestelling: een topidee of praktisch onuitvoerbaar?

Dat is volgens Hullegie hard nodig, want hoewel de bezorgbranche steeds duurzamer wordt, blijven de verpakkingen achter. "Er wordt steeds vaker met een elektrisch busje of met de fiets bezorgd, maar de verpakking is nooit veranderd: dat was karton, dat is karton." De Boxobag moet daar verandering in brengen. "Waar we op mikken is deze zakken voor 500 bezorgingen te gebruiken. Daarmee bespaar je enorme bergen karton. Hergebruik is in onze ogen veel logischer."