Hoe moet het verder met de feestweek in Abcoude na vechtpartijen en vernielingen?

Abcoude - Eind augustus liep de jaarlijkse feestweek in Abcoude volledig uit de hand. Dronken jongeren verstoorden het feest. De gemeente en de feestcommissie organiseren over twee weken een avond waarbij inwoners welkom zijn om te praten over de feestweek van volgend jaar. Want is een feestweek nog wel mogelijk in het dorp als het er zo aan toe gaat?