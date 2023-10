Honderden zieke egels kunnen volgend jaar terecht in de wildopvang van Frederique en Stef

"Zondag zijn we de crowdfunding gestart en de teller staat inmiddels op vijfduizend euro," vertelt Frederique. Het streefbedrag is vijftienduizendeuro. "Dat bedrag vullen we aan met fondsen." En dat bedrag is hard nodig, want naast hokken en voer, moet ook een dierenarts betaald worden. "Bij het openen van een wildopvang ben je verplicht om een dierenarts te hebben. Die hebben we gelukkig al gevonden." De plek voor de wildopvang hebben Stef en Frederique ook al binnen. Tuincentrum Steck in Overvecht stelt het magazijn open.