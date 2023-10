BBB haalt Veenendaler van kieslijst vanwege standpunt over Armeense genocide

Makineli, nummer 43 op de BBB-kieslijst en raadslid voor Lokaal Veenendaal, wil dat wel. De hoofdreden is volgens hem zijn weigering om de "Armeense kwestie" te erkennen als genocide door Turkije. Hij vindt dat niet politici, maar geschiedkundigen moeten beoordelen of het een historisch feit is. Ook speelde volgens hem mee dat hij geen excuses wilde maken richting het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) vanwege zijn standpunt over het conflict tussen Israël en Palestina, waarin hij opkomt voor de Palestijnen.