Kinderboekenweek gestart in Utrecht

Utrecht - De jaarlijkse Kinderboekenweek wordt vanochtend officieel afgetrapt in theater ZIMIHC in de Utrechtse wijk Zuilen. Het thema dit jaar is 'Bij mij thuis', het koor van Kinderen voor Kinderen komt daar een lied over zingen en uiteraard is de schrijver van het Kinderboekenweekgeschenk Sanne Rooseboom ook aanwezig.