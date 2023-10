Hij gooit strike na strike: bowlingkampioen uit Nieuwegein naar EK

Dat betekent trouwens niet dat de scores Jacobs koud laten. "Had je die?!", vraagt hij aan de cameravrouw als hij met subtiel effect een bal van links helemaal naar rechtsachter in de hoek over de baan laat spinnen. De bal raakt de laatste kegel die nog overeind stond. Want áls Jacobs dan eens geen strike gooit, dan gooit hij een spare – en gaat alles dus in twee keer gooien om.