Dit is hoe honderden artsen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Kamp Amersfoort terechtkwamen

Amersfoort - Honderden artsen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog vastgezet in Kamp Amersfoort, omdat zij zich in groten getale verzette tegen de nazi's. Hun verhaal wordt nu verteld in de tentoonstelling Artsen(l)eed in het Nationaal Monument Kamp Amersfoort. "Er is in Europa geen enkel ander voorbeeld te vinden waarbij bijna een voltallige beroepsgroep zo grootschalig, succesvol en langdurig verzet pleegde als de artsen hier in Nederland."