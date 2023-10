De oppas-oma is er ook voor de hond: 'Blij als hij komt, maar ook als hij weer gaat'

Thea Ververis bezoekt het uitje van stichting OOPOEH samen met haar oppashondje. Ze is blij met haar kleine viervoeter. "Ik vind het heel leuk om een hondje te hebben en ik ben drie keer blij. Eerst als ze komt, dan als ze er is. En tot slot als ze weer naar huis gaat." Thea is te vaak van huis om zelf een hond te hebben. Bovendien vindt ze het fijn om het baasje te ontlasten, die is namelijk slecht ter been. "Als het hondje komt, dan is het echt de dag van het hondje. Mijn dag staat dan helemaal in het teken van haar."