Veel onbeantwoorde vragen na steekincidenten Balijelaan, maar bewoners zijn blij de politie en burgemeester te spreken

Lisanne vertelt dat ze dinsdagochtend van plan was te gaan hardlopen, maar langer in bed bleef liggen. Toen ze het nieuwsbericht over het derde incident las, was ze blij dat ze niet was gegaan. "Nu loop ik niet meer alleen, we lopen alleen nog samen." De angst is van haar gezicht af te lezen wanneer ze de politie om advies vraagt. "Helpt het om te bellen met iemand terwijl ik in het donker fiets? Schrikt dat hem af?" De agente herhaalt dat ze vooral moet doen wat haar een veilig gevoel geeft. "Ik had eerlijk gezegd wel iets meer verwacht, van tips ofzo."