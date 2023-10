Kinderhartchirurg WKZ Utrecht opereerde negen kinderen in Suriname: 'Heel goed gegaan'

De dagen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waar de operaties werden uitgevoerd, waren vooral hectisch. Op de dag na aankomst pakte het team alle meegenomen spullen uit en vanaf toen was Van Wijk vooral aan het werk. "Op zaterdag deden we één operatie, daarna twee per dag", vertelt hij. In Utrecht opereren ze vaak net zoveel kinderen op één dag, maar toch is dat anders. "De logistiek was hier heel anders. Daardoor maakten we vaak dagen van 08.00 uur 's ochtends tot minimaal 21.00 uur 's avonds."