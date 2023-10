Vrachtwagen met pakketten kantelt op A2 bij Loenersloot

Het ongeluk gebeurde even na 3.30 uur vannacht op de rijbaan richting het zuiden. Het lijkt er op dat de vrachtwagen eerst de vangrail rechts geraakt heeft en vervolgens over de snelweg richting de berm is geschoven. Een aanwezige persfotograaf meldt dat de chauffeur zelf uit de vrachtwagen is geklommen, over eventuele verwondingen is nog niets bekend.