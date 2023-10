Playboyprins ontmaskerd: 'Standbeeld Bernhard moet weg uit Amersfoort na nazi-leugens'

De Baarnse koningshuiskenner had zelf veelvuldig contact met Bernhard en schreef ook een boek over hem waarvoor hij de prins dertien uur interviewde. Dat leverde nog een ruzie op toen roddelblad Privé er een voorverhaal over publiceerde, inclusief een paar foto's. "Bernhard bleef maar tekeergaan tegen me, vreselijk gewoon. Maar hij kon ook best aardig zijn. Hij stond me soms al op te wachten bij Soestdijk en sloeg dan een arm om me heen."